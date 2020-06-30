السلع والخدمات التي لا تخضع إلى ضريبة القيمة المضافة

علي القحطاني (صدى):
يبدأ غدًا الأربعاء، تطبيق الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة إلى نسبة 15% على السلع والمنتجات.
وهناك بعض السلع والخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة سواء في الخدمات الحكومية أو المعادن الثمينة أو العقارات أو النقل.
وتتضمن القائمة الخدمات الصحية مثل " المعدات والأدوية الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والرعاية الصحية في المراكز الصحية العامة ".
وكذلك الخدمات الحكومية مثل “ الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية مثل تجديد جواز السفر ورخصة القيادة وغيرها ” .
كما تشمل القائمة المعادن الثمينة مثل “ توريدات استثمارات الذهب والبلاتين والفضة إذا كان مستوى نقائها لا يقل عن ٩٩ ٪ وقابلة للتداول في السوق العالمية ”.
وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في “التعليم الأهلي والمستشفيات الخاصة والمسكن الأول عن مبلغ ٨٥٠ ألف ريال”.
ولا يخضع للضريبة كل من "بيع العقار السكني المستخدم من المالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وفقا للشروط المذكورة في اللائحة، تأجير العقار السكني، نقل ملكية العقار بدون “الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية”.
وتشمل القائمة الخدمات المالية أمثال المنتجات المالية القائمة على هوامش الربح، وخدمات التأمين وإعادة التأمين على الحياة، وتشغيل الحسابات الجارية والإيداع والتوفير وإصدار أو نقل سندات الدين والأوراق المالية.
كما لا يخضع السفر الدولي للضريبة.