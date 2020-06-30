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الاختصاصات الـ7 التي تم نقلها من "الشؤون البلدية" إلى البيئة

Time منذ 35 دقيقة
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الاختصاصات الـ7 التي تم نقلها من "الشؤون البلدية" إلى البيئة

علي القحطاني (صدى):
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

والاختصاصات هي:

• أسواق النفع العام وتشمل (الخضار، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، المشاية والإبل، الطيور، الحطب، الأعلاف، المسالخ).

• حدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية.

• درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني.

• المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية.

• أشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات.

• إنشاء وتشغيل وصيانة السدود.

• إدارة الماشية السائبة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
. راعــي الـددســـن .
شي جــيد . بس الحمد لله بعدنا ما صلعنا .😇.
ابو محمد 😎
كل بعقله راضي ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجنه .

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