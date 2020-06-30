الاختصاصات الـ7 التي تم نقلها من "الشؤون البلدية" إلى البيئة

علي القحطاني (صدى):
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
والاختصاصات هي:
• أسواق النفع العام وتشمل (الخضار، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، المشاية والإبل، الطيور، الحطب، الأعلاف، المسالخ).
• حدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية.
• درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني.
• المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية.
• أشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات.
• إنشاء وتشغيل وصيانة السدود.
• إدارة الماشية السائبة.
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