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صورة تاريخية تحمل توقيع الملك سعود

Time منذ 51 دقيقة
Views 1596
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صورة تاريخية تحمل توقيع الملك سعود

نايف السالم (صدى):
وثقت صورة تاريخية، إهداء الملك سعود "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد، حمل توقيعه.

ونشر حساب "الملك سعود"، الصورة التي التقطت في عام ١٣٦٨/١٩٤٨ .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
. راعــي الـددســـن .
شي جــيد . بس الحمد لله بعدنا ما صلعنا .😇.
ابو محمد 😎
كل بعقله راضي ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجنه .

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