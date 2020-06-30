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صورة تاريخية تحمل توقيع الملك سعود
منذ 51 دقيقة
1596
2
نايف السالم (صدى):
وثقت صورة تاريخية، إهداء الملك سعود "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد، حمل توقيعه.
ونشر حساب "الملك سعود"، الصورة التي التقطت في عام ١٣٦٨/١٩٤٨ .
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
. راعــي الـددســـن .
شي جــيد . بس الحمد لله بعدنا ما صلعنا .😇.
ابو محمد 😎
كل بعقله راضي ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجنه .
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