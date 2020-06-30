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توقعات بزيادة "أوبك+" إنتاج النفط بدءا من أغسطس

Time منذ 56 دقيقة
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توقعات بزيادة "أوبك+" إنتاج النفط بدءا من أغسطس

وكالات (صدى):
نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصادر نفطية توقعات بأن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا بتخفيف تخفيضات قياسية في إنتاج النفط بدءا من آب/أغسطس، مع تعافي الطلب العالمي على الخام وصعود الأسعار من مستوياتها المنخفضة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، أو 10% من الطلب العالمي، من أيار/مايو ولمدة شهرين، ثم مددت فترة الخفض إلى تموز/يوليو.

وذكرت المصادر أنه ”لم يحدث أي مناقشات حتى الآن بشأن تمديد التخفيضات إلى أغسطس، وهو ما يعني أنها في الغالب ستتراجع إلى 7.7 مليون برميل يوميا“.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
. راعــي الـددســـن .
شي جــيد . بس الحمد لله بعدنا ما صلعنا .😇.
ابو محمد 😎
كل بعقله راضي ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجنه .

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