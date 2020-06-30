توقعات بزيادة "أوبك+" إنتاج النفط بدءا من أغسطس

وكالات (صدى):
نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصادر نفطية توقعات بأن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا بتخفيف تخفيضات قياسية في إنتاج النفط بدءا من آب/أغسطس، مع تعافي الطلب العالمي على الخام وصعود الأسعار من مستوياتها المنخفضة.
واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، أو 10% من الطلب العالمي، من أيار/مايو ولمدة شهرين، ثم مددت فترة الخفض إلى تموز/يوليو.
وذكرت المصادر أنه ”لم يحدث أي مناقشات حتى الآن بشأن تمديد التخفيضات إلى أغسطس، وهو ما يعني أنها في الغالب ستتراجع إلى 7.7 مليون برميل يوميا“.