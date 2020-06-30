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الفضلي: قرار مجلس الوزراء سيُمكن "البيئة" من خلق فرص وظيفية للمواطنين

Time منذ 59 دقيقة
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الفضلي: قرار مجلس الوزراء سيُمكن "البيئة" من خلق فرص وظيفية للمواطنين

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الاستراتيجية الوطنية للزراعة والملخص التنفيذي (2030).

من جانبه، قال عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، إنه " بإقرار مجلس الوزراء لاستراتيجية الزراعة، تكون الوزارة قد أكملت كافة استراتيجيات قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة، مما يحقق إطارا مرجعيا كاملا يمكن من خلاله بناء الأنظمة والتشريعات وخطط التطوير".

وأضاف: " كما أن موافقة المجلس على نقل بعض الاختصاصات إلى وزراة البيئة سيمكنها من ربط المنتجين بالأسواق، وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين، وتوزيع عادل للربح لكافة المعنيين عبر مراحل سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى حصول المستهلكين على منتجات طازجة وصحية".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
. راعــي الـددســـن .
شي جــيد . بس الحمد لله بعدنا ما صلعنا .😇.
ابو محمد 😎
كل بعقله راضي ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجنه .

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