بالصور.. الشباب يواصل تدريباته بالتركيز على اللياقة البدنية

ماجد محمد (صدى):
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية واحدة على ستاد الأمير خالد بن سلطان.
وتجمع اللاعبون في النادي الساعة السادسة مساءًا وبدأت التدريبات في السابعة، إذ بدأوا بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة تحت إشراف مدرب اللياقة.
وخصص المدير الفني لويس غارسيا، الجزء الأكبر من التدريبات لرفع المعدل اللياقي وتقوية العضلات .
وطبق اللاعبون بعض التدريبات الفنية في وسط الملعب، تضمنت الاستلام والتسليم والتحكم بالكرة.
وأقام المدرب تقسيمة طبق من خلالها اللاعبون جمل فنية وتكتيكية، تضمنت تدريبات التحرك من دون كرة والتمرير السريع من لمسة ولمستين.
ومن المقرر أن يتم استئناف النشاط الرياضي في الرابع من أغسطس المقبل.