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بالصور.. الشباب يواصل تدريباته بالتركيز على اللياقة البدنية

Time منذ ساعة
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بالصور.. الشباب يواصل تدريباته بالتركيز على اللياقة البدنية

ماجد محمد (صدى):
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية واحدة على ستاد الأمير خالد بن سلطان.

وتجمع اللاعبون في النادي الساعة السادسة مساءًا وبدأت التدريبات في السابعة، إذ بدأوا بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة تحت إشراف مدرب اللياقة.

وخصص المدير الفني لويس غارسيا، الجزء الأكبر من التدريبات لرفع المعدل اللياقي وتقوية العضلات .

وطبق اللاعبون بعض التدريبات الفنية في وسط الملعب، تضمنت الاستلام والتسليم والتحكم بالكرة.

وأقام المدرب تقسيمة طبق من خلالها اللاعبون جمل فنية وتكتيكية، تضمنت تدريبات التحرك من دون كرة والتمرير السريع من لمسة ولمستين.

ومن المقرر أن يتم استئناف النشاط الرياضي في الرابع من أغسطس المقبل.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
. راعــي الـددســـن .
شي جــيد . بس الحمد لله بعدنا ما صلعنا .😇.
ابو محمد 😎
كل بعقله راضي ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجنه .

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