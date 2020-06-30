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فجر السعيد تواجه اتهامات في قضيتين وتطلب النصيحة

Time منذ ساعة
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فجر السعيد تواجه اتهامات في قضيتين وتطلب النصيحة

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن استدعائها من جانب السلطات الأمنية لسماع أقوالها في القضيتين المقامتين ضدها، الأولى من جانب مواطنها الشيخ ضاري فهد الأحمد رئيس نادي القادسية الرياضي، والثانية من مديرة مستشفى مبارك بالكويت.

وقالت الإعلامية إن السلطات قررت الإفراج عنها مقابل مبلغ مالي تم دفعه وقيمته ألفي دينار، مبينًة أنها تعرضت لوعكة صحية عبارة عن نزلة معوية بسبب التكييف الذي كان داخل مبنى النيابة خلال التحقيقات.

وأضافت : توني طلعت من النيابة العامة بعد أن قرروا إطلاق سراحي في قضيتين واحدة من مديرة مستشفى مبارك وواحدة من ضاري فهد الأحمد بكفالة ألف دينار لكل قضية على حدة.. هذا مو مهم المهم نزلة البرد اللي أصبت فيها بسبب شدة التكييف في المبنى من أحاسب عليها.. موظفة هناك تقولي إحنا حاطين دفاية بغرفتنا

وتابعت :دفعت كفالة ألف دينار كويتي على قضية رافعتها عليّ مديرة مستشفى مبارك!!!! ودفعت ألف ثانية على قضية رافعها عليّ ضاري فهد الأحمد، يعني ممكن تقولولي كفارة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
ابو محمد 😎
ناويهم ابو خدود ناويهم ..
. راعــي الـددســـن .
شي جــيد . بس الحمد لله بعدنا ما صلعنا .😇.
ابو محمد 😎
كل بعقله راضي ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجنه .

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