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انقطاع التيار الكهربائي عن قرى ومتنزه السودة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1401
انقطاع التيار الكهربائي عن قرى ومتنزه السودة

حمود العنزي (صدى):
شهدت قرى ومتنزه السودة، انقطاعًا للتيار الكهربائي، منذ الخامسة مساءًا وحتى الآن لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لـ "الوطن".

ولم تُصدر شركة الكهرباء توضيحًا بشأن هذا الأمر.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
آفا يا ذا العلم 😂🤔
الحكم
خائن ومتامر وينفذ الاجنده الصهيونيه في العالم العربي ويحاضر في القيم والمبادئ والاخلاق
دواسر
مماحين
عدو الخونة
اذا بغيت تعرف ان بواد وتعاليم ديننا بواد اخر فانظر اغلب التعليقات هنا في الواقع ماعرف ليه ما تستظيف برامج الاعلاميات الاقتصادية من جرائد او قنوات اشخاصا مثل القرشي مثلا او وافي او راعي الددسن يحللون لهم الوضع الراهن ويقدمون الحلول برشفة كاسة شاي مختصر الكلام يجب التذكير بان الله سبحانه وتعالى قدم لمثل هذه الاوضاع وقال جل من قائل: ولبلونكم بشيء من الجوع الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين* الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون* اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. بطبعهم ستضيق صدورهم بهذه الذكرى لانهم يحبون الخير بشدة الا من رحم الله ولذلك فاتهم الصبر وتذكر ان الله كريم رحيم وبدلا التصبر وتذكر اننا لله واننا اليه راجعون عاجلا ام اجلا شحت الموارد ام كثرت بدلا من تذكر ذلك وقوله صاروا يتذمرون ويتسخطون ففاتتهم تبعا لذلك صلوات الله عليهم ورحمته كما فاتهم الهداية الى مايرضي الله سبحانه الدولة اضافة الى ماهي بصدده من مقاومة مؤامرات تحاك ضدنا منذ عقود والى ماهي بصدده من برامج طموحة عملاقة لتنويع تطوير هذا البلد والنهضة فيه والى حروب استنزاف اما ان نرضخ او تستحل بلادنا ومواردنا واعيننا تطالع والى جائحة عطلت العالم باسره وراينا فرق تعامل الحكومات مع شعوبها فضلا عن المقيمين فيها بما في ذلك اقتصاديات عظمى فاليس من حق الوطن ان نتنازل عن بعض رفاهيتنا لاجله؟ متى عرفنا حكامنا جابين؟ او ناهبين؟ او ظلمة؟ واين شعارات الفداء بالروح والدم؟ هل تبخرت لصالح استمرار صحون المفطحات وسطول الايسكريم ؟ اصحوا اصحوا ولا يغركم زمن المهلة
دواسر
الله يلعنه

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