"المحترفين" تتطالب بضرورة إنهاء متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية

طلال الغامدي (صدى):
طالبت رابطة دوري المحترفين، وكالة الشؤون الفنية في وزارة الرياضة، لضرورة إنهاء متطلبات الرخصة الآسيوية لعدد من الأندية، والتي تشمل خطط ومخططات الإخلاء في بعض المنشآت الرياضية.
وقالت مصادر إن وزارة الرياضة تعمل على إنهاء متطلبات سبعة ملاعب في المملكة، من أجل إرسال مخطط الإخلاء إلى الرابطة التي ستقوم بالتنسيق مع اللجنة المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفقا للرياضية..
وأكد رئيس لجنة تراخيص الأندية في رابطة دوري المحترفين، محمد السليم، أن تجهيز الملاعب يأتي قبل الزيارات الدورية التي يُجريها وفدٌ من الاتحاد الآسيوي.
وأضاف السليم أن أزمة كورونا دفعتهم إلى تمديد الحصول على الرخصة الآسيوية حتى 31 أغسطس المقبل، فيما يتم الآن العمل على الرخص الآسيوية التي تتشابه إجراءاتها مع الرخص المحلية.