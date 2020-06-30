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مهاجم فلامينجو يكشف أسرار نجاح مدرب الهلال السابق

Time منذ ساعة
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مهاجم فلامينجو يكشف أسرار نجاح مدرب الهلال السابق

طلال الغامدي (صدى):
كشف المهاجم الشاب في فريق فلامنجو البرازيلي، بيدرو روتشا، عن أهم مميزات مدرب نادي الهلال السابق، خورخي جيسوس

وقال الشاب البالغ من العمر 23 عامًا : يمنحنا جيسوس الكثير من الثقة، ويقوم بتعليمنا بشكل يومي. إنه مدرب مفتون بالتفاصيل الصغيرة. لا يفوت أي شيء.

وأضاف : دائمًا يريد 200 في المئة كل يوم، سواء في المباريات أو التدريب. إنه يعرف الكثير عن كرة القدم وأفضل شيء هو أنه يعرف كيف يتخطى ما يريد. من دواعي الفخر والسرور أن أتمكن من العمل تحت قيادته.

وعقب رحيله عن الهلال وحضوره إلى فلامنجو، قاد جيسوس الفريق في 51 مباراة، وحقق 38 فوزًا وتسعة تعادلات، مقابل أربعة هزائم فقط، وأحرز الفريق تحت قيادته 118 هدفًا.

وكان خورخي جيسوس، صاحب الـ65 عامًا، قد رحل عن تدريب الهلال في عام 2019، وتولى بعدها قيادة فلامنجو ليقوده إلى منصات التتويج بعد غياب.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
آفا يا ذا العلم 😂🤔
الحكم
خائن ومتامر وينفذ الاجنده الصهيونيه في العالم العربي ويحاضر في القيم والمبادئ والاخلاق
دواسر
مماحين
عدو الخونة
اذا بغيت تعرف ان بواد وتعاليم ديننا بواد اخر فانظر اغلب التعليقات هنا في الواقع ماعرف ليه ما تستظيف برامج الاعلاميات الاقتصادية من جرائد او قنوات اشخاصا مثل القرشي مثلا او وافي او راعي الددسن يحللون لهم الوضع الراهن ويقدمون الحلول برشفة كاسة شاي مختصر الكلام يجب التذكير بان الله سبحانه وتعالى قدم لمثل هذه الاوضاع وقال جل من قائل: ولبلونكم بشيء من الجوع الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين* الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون* اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. بطبعهم ستضيق صدورهم بهذه الذكرى لانهم يحبون الخير بشدة الا من رحم الله ولذلك فاتهم الصبر وتذكر ان الله كريم رحيم وبدلا التصبر وتذكر اننا لله واننا اليه راجعون عاجلا ام اجلا شحت الموارد ام كثرت بدلا من تذكر ذلك وقوله صاروا يتذمرون ويتسخطون ففاتتهم تبعا لذلك صلوات الله عليهم ورحمته كما فاتهم الهداية الى مايرضي الله سبحانه الدولة اضافة الى ماهي بصدده من مقاومة مؤامرات تحاك ضدنا منذ عقود والى ماهي بصدده من برامج طموحة عملاقة لتنويع تطوير هذا البلد والنهضة فيه والى حروب استنزاف اما ان نرضخ او تستحل بلادنا ومواردنا واعيننا تطالع والى جائحة عطلت العالم باسره وراينا فرق تعامل الحكومات مع شعوبها فضلا عن المقيمين فيها بما في ذلك اقتصاديات عظمى فاليس من حق الوطن ان نتنازل عن بعض رفاهيتنا لاجله؟ متى عرفنا حكامنا جابين؟ او ناهبين؟ او ظلمة؟ واين شعارات الفداء بالروح والدم؟ هل تبخرت لصالح استمرار صحون المفطحات وسطول الايسكريم ؟ اصحوا اصحوا ولا يغركم زمن المهلة
دواسر
الله يلعنه

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