مهاجم فلامينجو يكشف أسرار نجاح مدرب الهلال السابق

طلال الغامدي (صدى):
كشف المهاجم الشاب في فريق فلامنجو البرازيلي، بيدرو روتشا، عن أهم مميزات مدرب نادي الهلال السابق، خورخي جيسوس
وقال الشاب البالغ من العمر 23 عامًا : يمنحنا جيسوس الكثير من الثقة، ويقوم بتعليمنا بشكل يومي. إنه مدرب مفتون بالتفاصيل الصغيرة. لا يفوت أي شيء.
وأضاف : دائمًا يريد 200 في المئة كل يوم، سواء في المباريات أو التدريب. إنه يعرف الكثير عن كرة القدم وأفضل شيء هو أنه يعرف كيف يتخطى ما يريد. من دواعي الفخر والسرور أن أتمكن من العمل تحت قيادته.
وعقب رحيله عن الهلال وحضوره إلى فلامنجو، قاد جيسوس الفريق في 51 مباراة، وحقق 38 فوزًا وتسعة تعادلات، مقابل أربعة هزائم فقط، وأحرز الفريق تحت قيادته 118 هدفًا.
وكان خورخي جيسوس، صاحب الـ65 عامًا، قد رحل عن تدريب الهلال في عام 2019، وتولى بعدها قيادة فلامنجو ليقوده إلى منصات التتويج بعد غياب.