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حمد بن جاسم.. بيته من زجاج ويقذف الناس بالحجارة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1411
حمد بن جاسم.. بيته من زجاج ويقذف الناس بالحجارة

ماجد القزيز (صدى):
قرّر حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، قذف الناس بالحجارة على الرغم من وجود الزجاج في بيته، إذ انتقد حال الإعلام العربي المسموع والمقروء والمرئي، مؤكدًا أنه ينطق بما تفرضه على الحكومة، لكنه نسي أن منصة الجزيرة القطرية ما هي إلا بوقًا لتنظيم الحمدين، يتم من خلالها فرض آراء النظام القطري والترويج له.

وقال ابن جاسم : " الإعلام في معظم الدول العربية ينطق بما تفرضه الحكومة وبما تمليه من توجهات حيال الأحداث في العالم العربي وفي العالم كله " ، وهنا نستذكر قيام الجزيرة بتبني أهداف النظام القطري وأجندته السياسية الواضحة للعيان.

وأضاف: " أخذت الحكومات تجيش جيوش الذباب الإلكتروني وتطلق لها العنان لتغرد بكل كذب ومنكر وتزوير للواقع " ، أما هنا فنستذكر الذباب الإلكتروني القطري المعادي للمملكة والهادف لزعزعة استقرار الخليج العربي، إذ أن دوره مكملًا لدور إعلام الدوحة.

وتابع : " وأصبحت وسائل الإعلام العربية أبواقا تحارب الإسلام وتناصر إسرائيل وهي تصادر الأراضي الفلسطينية، وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية " ، إذ يبدو أن ليس على علم بأن منصة الجزيرة القطرية دائمًا ما تستضيف أفيخاي أدرعي وسياسيين إسرائيليين.

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أحدث التعليقات

محمد الحربي
لم تتخذ إجراءات السلامة في عملية الهدم، طريق السيارات سالك!!! أين الدفاع المدني؟
ابو محمد 😎
الله يكشف عنا الشر .. آمين ..
ابو العتاهية
صحيح المركز الاعلامي لنادي النصر لا يهش ولا ينش بسبب عدم وجود مركز إعلامي للنادي وغير منظم والمتوفر متحدث رسمي وهو / سعود الصرامي وهو يعاني من مرض نفسي وإسهال فكري بعد آسيوية الهلال وسمعنا انه اصبح يكلم الجدرا ن والطاولات والكراسي والطبيب النفسي قال له : طبيعي ما يحدث إذا كلموك تعال لي فوراً . النادي لا يملك أرشيف لأن الفريق كان فريق جاليات وحواري ومؤسسه سوداني وبعض الجاليات السودانيه .........
عدو الخونة
المرور كان فعلا قائما بواجبه كالعادة بدرجة منقطعة النظير
زاير
كأنك تأخرتي وفاتك القطار .

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