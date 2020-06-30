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لامبارد: فخور بتألق تشيلسي بعد استئناف المنافسات

Time منذ 15 دقيقة
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لامبارد: فخور بتألق تشيلسي بعد استئناف المنافسات

وكالات (صدى):
أكد فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أن لاعبيه أظهروا صلابة رائعة لتحقيق نتائج جيدة وتطورت مهاراتهم في تحويل الفرص إلى أهداف بعد استئناف موسم 2019-2020 بصورة مثالية.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة وست هام يونايتد الأربعاء "أنا سعيد بالفوز بالمباريات، وخاصة أول مباراتين، أظهرنا صلابة أمام مانشستر سيتي، إنه شيء علينا تحسينه وينبغي أن نصبح أفضل في هذا الصدد".

وأضاف: "هناك العديد من المباريات أتيحت لنا فيها فرص لكن لم نستغلها، أظهرنا تطوراً جيداً في هذا الجانب منذ استئناف الموسم، صنعنا العديد من الفرص، نسجل بصورة أكثر انتظاما ونسعى للمزيد.

ويذكر أن الوافدان الجديدان تيمو فيرنر وحكيم زياش سينضمان رسميا إلى تشيلسي الأربعاء، ويعمل لامبارد حاليا على وضع خطة لإدخال الثنائي إلى تشكيلة الفريق الأول.

وتابع لامبارد: "حكيم لم يلعب منذ فترة طويلة وتيمو أنهى موسمه في بداية الأسبوع الحالي، سنضع خطة لهما ستبدو مختلفة قليلا على المستوى الفردي وسأقرر شكلها على أرض ملعب التدريب، سواء كان ذلك إشراكهما مع التشكيلة أو أداء بعض التدريبات البدنية على المدى القصير

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أحدث التعليقات

محمد الحربي
لم تتخذ إجراءات السلامة في عملية الهدم، طريق السيارات سالك!!! أين الدفاع المدني؟
ابو محمد 😎
الله يكشف عنا الشر .. آمين ..
ابو العتاهية
صحيح المركز الاعلامي لنادي النصر لا يهش ولا ينش بسبب عدم وجود مركز إعلامي للنادي وغير منظم والمتوفر متحدث رسمي وهو / سعود الصرامي وهو يعاني من مرض نفسي وإسهال فكري بعد آسيوية الهلال وسمعنا انه اصبح يكلم الجدرا ن والطاولات والكراسي والطبيب النفسي قال له : طبيعي ما يحدث إذا كلموك تعال لي فوراً . النادي لا يملك أرشيف لأن الفريق كان فريق جاليات وحواري ومؤسسه سوداني وبعض الجاليات السودانيه .........
عدو الخونة
المرور كان فعلا قائما بواجبه كالعادة بدرجة منقطعة النظير
زاير
كأنك تأخرتي وفاتك القطار .

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