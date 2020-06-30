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توضيح من البريميرليج حول العرض المقدم من المملكة لشراء نيوكاسل

Time منذ 43 دقيقة
Views 1602
توضيح من البريميرليج حول العرض المقدم من المملكة لشراء نيوكاسل

ماجد محمد (صدى):
أوضح الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ريتشارد ماسترز أنه فيما يخص العرض المقدم من المملكة للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، بات معقدًا خلال الفترة الحالية.

وأكد أن مجلس إدارة رابطة البريميرليج يفحص عرض الاستحواذ كجزء من “اختبار الملاك والمديرين” الذي يُقيم مدى أهلية الملاك الجدد قانونيًا وماليًا، من أجل الانضمام إلى ملاك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماسترز: “أقدر حالة الشك هذه لكن لا يمكنني التعليق حاليًا أو بالتفصيل عن أي عملية استحواذ معينة لكن في عالم مثالي يمكن أن يحدث الاستحواذ بشكل واضح وسليم وفي وقت مناسب. في بعض الأحيان تتعقد الأمور”.

وتابع : " كان ملزمًا بشروط السرية في كافة عمليات الاستحواذ ولم يكن قادرًا على مناقشة تفاصيل العملية"

وأضاف: "في بعض الأحيان يتطلب الأمر الحصول على المعلومات وهو حدث نادر نسبيًا. أعتقد أنه من الصعب للغاية إجراء حوار مستمر مع الجماهير حول عملية سرية تمامًا".

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أحدث التعليقات

محمد الحربي
لم تتخذ إجراءات السلامة في عملية الهدم، طريق السيارات سالك!!! أين الدفاع المدني؟
ابو محمد 😎
الله يكشف عنا الشر .. آمين ..
ابو العتاهية
صحيح المركز الاعلامي لنادي النصر لا يهش ولا ينش بسبب عدم وجود مركز إعلامي للنادي وغير منظم والمتوفر متحدث رسمي وهو / سعود الصرامي وهو يعاني من مرض نفسي وإسهال فكري بعد آسيوية الهلال وسمعنا انه اصبح يكلم الجدرا ن والطاولات والكراسي والطبيب النفسي قال له : طبيعي ما يحدث إذا كلموك تعال لي فوراً . النادي لا يملك أرشيف لأن الفريق كان فريق جاليات وحواري ومؤسسه سوداني وبعض الجاليات السودانيه .........
عدو الخونة
المرور كان فعلا قائما بواجبه كالعادة بدرجة منقطعة النظير
زاير
كأنك تأخرتي وفاتك القطار .

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