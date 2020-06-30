توضيح من البريميرليج حول العرض المقدم من المملكة لشراء نيوكاسل

ماجد محمد (صدى):
أوضح الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ريتشارد ماسترز أنه فيما يخص العرض المقدم من المملكة للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، بات معقدًا خلال الفترة الحالية.
وأكد أن مجلس إدارة رابطة البريميرليج يفحص عرض الاستحواذ كجزء من “اختبار الملاك والمديرين” الذي يُقيم مدى أهلية الملاك الجدد قانونيًا وماليًا، من أجل الانضمام إلى ملاك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ماسترز: “أقدر حالة الشك هذه لكن لا يمكنني التعليق حاليًا أو بالتفصيل عن أي عملية استحواذ معينة لكن في عالم مثالي يمكن أن يحدث الاستحواذ بشكل واضح وسليم وفي وقت مناسب. في بعض الأحيان تتعقد الأمور”.
وتابع : " كان ملزمًا بشروط السرية في كافة عمليات الاستحواذ ولم يكن قادرًا على مناقشة تفاصيل العملية"
وأضاف: "في بعض الأحيان يتطلب الأمر الحصول على المعلومات وهو حدث نادر نسبيًا. أعتقد أنه من الصعب للغاية إجراء حوار مستمر مع الجماهير حول عملية سرية تمامًا".