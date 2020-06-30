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الصحة: عند الوصول لعلاج أو لقاح لكورونا ستوفره المملكة للجميع
منذ 8 دقائق
1248
الرياض (صدى):
أكد متحدث الصحة دكتور محمد العبدالعالي على أن المملكة تحرص على أن يكون أي علاج لكورونا أو لقاح متوفر لجميع أفراد المجتمع بالمملكة.
وأوضح أن الجهات المعنية تتباع بجدية وبشكل مستمر أي تقدم طبي مهم ومثبت حول الفيروس.
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أحدث التعليقات
محمد الحربي
لم تتخذ إجراءات السلامة في عملية الهدم، طريق السيارات سالك!!! أين الدفاع المدني؟
ابو محمد 😎
الله يكشف عنا الشر .. آمين ..
ابو العتاهية
صحيح المركز الاعلامي لنادي النصر لا يهش ولا ينش بسبب عدم وجود مركز إعلامي للنادي وغير منظم والمتوفر متحدث رسمي وهو / سعود الصرامي وهو يعاني من مرض نفسي وإسهال فكري بعد آسيوية الهلال وسمعنا انه اصبح يكلم الجدرا ن والطاولات والكراسي والطبيب النفسي قال له : طبيعي ما يحدث إذا كلموك تعال لي فوراً . النادي لا يملك أرشيف لأن الفريق كان فريق جاليات وحواري ومؤسسه سوداني وبعض الجاليات السودانيه .........
عدو الخونة
المرور كان فعلا قائما بواجبه كالعادة بدرجة منقطعة النظير
زاير
كأنك تأخرتي وفاتك القطار .
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