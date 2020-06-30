نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

راتب فيتوريا الجديد بعد تجديد عقده مع النصر

Time منذ ساعة
Views 1754
راتب فيتوريا الجديد بعد تجديد عقده مع النصر

ماجد محمد (صدى):
بعدما تم تجديد عقد المدير الفني لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، كشف وكيل أعماله عن الراتب الجديد الذي سيحصل عليه.

وأوضح البرتغالي محمد أفزل، وكيل أعمال فيتوريا، أن بنود العقد الجديد ستمنح المدرب نفس المزايا المالية الموجودة في عقده الحالي والبالغة خمسة ملايين يورو عن كل عام.

وأشار وفقًا لـ "سبورت"، إلى أن العقد يتضمن احتمالية أن يتم تخفيضها بنسبة تصل إلى 20% مع وجود علاوات، إذ سيشمل جميع الرواتب للمدرب وجهازه المساعد.

وأفاد بأن تأخر التوصل لاتفاق مع النصر، يرجع إلى تفشي فيروس كورونا الذي حال دون تحقيق رغبة الطرفين في الجلوس وجهًّا لوجه لحسم الأمر بشكل نهائي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد الحربي
لم تتخذ إجراءات السلامة في عملية الهدم، طريق السيارات سالك!!! أين الدفاع المدني؟
ابو محمد 😎
الله يكشف عنا الشر .. آمين ..
ابو العتاهية
صحيح المركز الاعلامي لنادي النصر لا يهش ولا ينش بسبب عدم وجود مركز إعلامي للنادي وغير منظم والمتوفر متحدث رسمي وهو / سعود الصرامي وهو يعاني من مرض نفسي وإسهال فكري بعد آسيوية الهلال وسمعنا انه اصبح يكلم الجدرا ن والطاولات والكراسي والطبيب النفسي قال له : طبيعي ما يحدث إذا كلموك تعال لي فوراً . النادي لا يملك أرشيف لأن الفريق كان فريق جاليات وحواري ومؤسسه سوداني وبعض الجاليات السودانيه .........
عدو الخونة
المرور كان فعلا قائما بواجبه كالعادة بدرجة منقطعة النظير
زاير
كأنك تأخرتي وفاتك القطار .

أخر الأخبار

الصحة: عند الوصول لعلاج أو لقاح لكورونا ستوفره المملكة للجميع
الصحة: عند الوصول لعلاج أو لقاح لكورونا ستوفره المملكة للجميع
Time منذ 8 دقائق Views 1244
بالفيديو .. مشهد صادم لتفريع مياه مجاري فندق في أحد الخلجان
بالفيديو .. مشهد صادم لتفريع مياه مجاري فندق في أحد الخلجان
Time منذ 9 دقائق Views 151
لامبارد: فخور بتألق تشيلسي بعد استئناف المنافسات
لامبارد: فخور بتألق تشيلسي بعد استئناف المنافسات
Time منذ 14 دقيقة Views 1231
حمد بن جاسم.. بيته من زجاج ويقذف الناس بالحجارة
حمد بن جاسم.. بيته من زجاج ويقذف الناس بالحجارة
Time منذ 19 دقيقة Views 1394
شاب يضرب زميلته في العمل بسبب ارتداء الكمامة
شاب يضرب زميلته في العمل بسبب ارتداء الكمامة
Time منذ 21 دقيقة Views 640
فوائد تمنحها الطماطم لجسم الإنسان
فوائد تمنحها الطماطم لجسم الإنسان
Time منذ 31 دقيقة Views 1253
أضرار البوجيهات الاسبور على محرك السيارة
أضرار البوجيهات الاسبور على محرك السيارة
Time منذ 32 دقيقة Views 1153
توضيح من البريميرليج حول العرض المقدم من المملكة لشراء نيوكاسل
توضيح من البريميرليج حول العرض المقدم من المملكة لشراء نيوكاسل
Time منذ 43 دقيقة Views 1600
مجموعة بن شيهون توفر وظائف شاغرة
مجموعة بن شيهون توفر وظائف شاغرة
Time منذ 45 دقيقة Views 1529
الأمم المتحدة: الصواريخ التى استهدفت المملكة تم تصديرها من إيران
الأمم المتحدة: الصواريخ التى استهدفت المملكة تم تصديرها من إيران
Time منذ 47 دقيقة Views 1421