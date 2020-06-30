راتب فيتوريا الجديد بعد تجديد عقده مع النصر

ماجد محمد (صدى):
بعدما تم تجديد عقد المدير الفني لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، كشف وكيل أعماله عن الراتب الجديد الذي سيحصل عليه.
وأوضح البرتغالي محمد أفزل، وكيل أعمال فيتوريا، أن بنود العقد الجديد ستمنح المدرب نفس المزايا المالية الموجودة في عقده الحالي والبالغة خمسة ملايين يورو عن كل عام.
وأشار وفقًا لـ "سبورت"، إلى أن العقد يتضمن احتمالية أن يتم تخفيضها بنسبة تصل إلى 20% مع وجود علاوات، إذ سيشمل جميع الرواتب للمدرب وجهازه المساعد.
وأفاد بأن تأخر التوصل لاتفاق مع النصر، يرجع إلى تفشي فيروس كورونا الذي حال دون تحقيق رغبة الطرفين في الجلوس وجهًّا لوجه لحسم الأمر بشكل نهائي.