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بالفيديو .. خطوات يجب أن تفعلها عندما تتلقى إشعار من تطبيق تباعد

Time منذ 26 دقيقة
Views 1404
بالفيديو .. خطوات يجب أن تفعلها عندما تتلقى إشعار من تطبيق تباعد

الرياض (صدى):
يقوم تطبيق تباعد بإرسال إشعار باحتمالية إصابة الفرد أو مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا الجديد.

وحدد مقطع فيديو مذاع على قناة السعودية الخطوات الواجب على الفرد أن يفعلها عندما يتلقى هذا الإشعار وهي كالتالي:

1-الضغط على خيار احتمال الإصابة، لمعرفة الحالة المصابة المقصودة

2- الضغط على خيار طلب المساعدة، وإدخال البيانات، ثم الإجابة على الأسئلة الصحية التى يطرحها البرنامج، ومن خلال الإجابات، تقوم وزارة الصحة بتقييم حالة الفرد

3- وفي حال تأكيد الإصابة يمكن للمصاب أن يُبلغ الأشخاص الذين خالطهم، وذلك بإشعارهم من خلال التطبيق

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ابو محمد 😎
الله يقويكم وينصركم على من يعاديكم .. آمين ,,
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
مبلغ الفاتورة العالي علاج الفوبيا كان شغلتي كل شي في البيت يشتغل بالكهرباء
عندما يغيب المساء
مبلغ الفاتورة العالي علاج الفوبيا كان شغلتي كل شي في البيت يشتغل بالكهرباء

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