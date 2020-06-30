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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1385
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الأربعاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذى يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأضافت أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يقويكم وينصركم على من يعاديكم .. آمين ,,
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
مبلغ الفاتورة العالي علاج الفوبيا كان شغلتي كل شي في البيت يشتغل بالكهرباء
عندما يغيب المساء
مبلغ الفاتورة العالي علاج الفوبيا كان شغلتي كل شي في البيت يشتغل بالكهرباء

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