نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"التعاون الخليجي": قطار الخليج يربط 3 دول وينطلق في 2023

Time منذ 42 دقيقة
Views 1653
"التعاون الخليجي": قطار الخليج يربط 3 دول وينطلق في 2023

نايف السالم (صدى):
أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة العبري، إن المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد الذي سيربط كلًّا من الإمارات والسعودية وعمان، سينتهي في 2023.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية في 2025 بربط البحرين والسعودية والكويت، موضحًا أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال كافة السلع بين دول المنطقة، في جلسة حوارية عبر الانترنت .

وأكد على أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

وقال إن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع الهامة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يقويكم وينصركم على من يعاديكم .. آمين ,,
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
مبلغ الفاتورة العالي علاج الفوبيا كان شغلتي كل شي في البيت يشتغل بالكهرباء
عندما يغيب المساء
مبلغ الفاتورة العالي علاج الفوبيا كان شغلتي كل شي في البيت يشتغل بالكهرباء

أخر الأخبار

حادثة غريبة عند مطعم
حادثة غريبة عند مطعم
Time منذ 17 ثانية Views 95
رجل يوثق نجاته من موت محقق
رجل يوثق نجاته من موت محقق
Time منذ دقيقة Views 111
حيل بسيطة تجعلك تحظى بنوم هانئ وسط الجو الحار وبدون مكيف
حيل بسيطة تجعلك تحظى بنوم هانئ وسط الجو الحار وبدون مكيف
Time منذ دقيقتين Views 1033
أمانة جدة تغلق أحد أسواق الذهب الشهيرة
أمانة جدة تغلق أحد أسواق الذهب الشهيرة
Time منذ 13 دقيقة Views 1293
وزير التعليم يقرر إنشاء إدارة عامة للتعليم العالمي والأجنبي
وزير التعليم يقرر إنشاء إدارة عامة للتعليم العالمي والأجنبي
Time منذ 18 دقيقة Views 1362
"بلعمري" لمنتقدي تأخره عن الانضمام للشباب: "أرجع مشي"
"بلعمري" لمنتقدي تأخره عن الانضمام للشباب: "أرجع مشي"
Time منذ 22 دقيقة Views 1406
بالفيديو .. خطوات يجب أن تفعلها عندما تتلقى إشعار من تطبيق تباعد
بالفيديو .. خطوات يجب أن تفعلها عندما تتلقى إشعار من تطبيق تباعد
Time منذ 26 دقيقة Views 1399
تحالف دعم الشرعية: ضبط أسلحة إيرانية فى طريقها للحوثيين
تحالف دعم الشرعية: ضبط أسلحة إيرانية فى طريقها للحوثيين
Time منذ 32 دقيقة Views 1435
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة
Time منذ 36 دقيقة Views 1381
"التعاون الخليجي": قطار الخليج يربط 3 دول وينطلق في 2023
"التعاون الخليجي": قطار الخليج يربط 3 دول وينطلق في 2023
Time منذ 42 دقيقة Views 1653