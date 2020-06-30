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"هدف" يودع 158 مليوناً للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف"

Time منذ 11 دقيقة
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"هدف" يودع 158 مليوناً للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف"

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس، 158.2 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، تمثل 101.3 مليون ريال منها قيمة الدعم المالي عن شهر يونيو لـ 42,763 مستفيدا ومستفيدة لعدد 6877 منشأة، و 56.9 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر يناير الماضي، حيث استكمل الصندوق إيداع مبالغ الدعم للأثر الرجعي عن الأشهر الماضية، للمنشآت التي أكملت إجراءات التسجيل حتى تاريخ 10 مايو الماضي، وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة التسجيل للاستفادة من الأثر الرجعي للبرنامج.

ويأتي برنامج "دعم التوظيف" ضمن أولى مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (COVID-19).

وأكد "هدف" استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج "دعم التوظيف" لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم التوظيف لآخر 60 يوما من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية ، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30%وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وأشار الصندوق إلى أن آلية الدعم للبرنامج تقوم على إيداع الدعم نهاية الشهر المستحق في الحسابات البنكية للمنشآت، بالإضافة إلى شهر سابق للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي للبرنامج.

وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط هنا  وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها

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أحدث التعليقات

المتلولس
ولاتنسون فواتير الماء والاتصالات اصلاً الكهرب اقل فاتورة يسددها المستهلك
QLQ
... فوق هام السحب
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـم عنــتر مات ماعنده إلا بعارين مهر عبله .🐪🐫🐪🐫.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حياة الشقى
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسن من حضرمي يتمشى مع عروسته ف السياره قالت :ممكن نشرب شي وقفها عند براده مسجد😹 تبا لك😂😂😂💔

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