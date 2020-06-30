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"الصحة" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان

Time منذ 11 دقيقة
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"الصحة" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان، مطالبة المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: (طبيب مقيم - أسنان)، والمعلن عنها خلال شهر فبراير 2020م، ولمدة أسبوعين لمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 10/03/2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/03/2020م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم.

وأوضحت أن الوثائق المطلوبة هي: " الهوية الوطنية، مع نسخة منها، وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، شهادة الامتياز، شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، الخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت " .

وأشارت "الصحة"، إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للمطابقة وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر للمطابقة خلال الفترة المذكورة سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

ويمكن الإطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا  ، كما يمكن الإطلاع على أسماء المرشحات من خلال الرابط التالي هنـــــــا .

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أحدث التعليقات

المتلولس
ولاتنسون فواتير الماء والاتصالات اصلاً الكهرب اقل فاتورة يسددها المستهلك
QLQ
... فوق هام السحب
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـم عنــتر مات ماعنده إلا بعارين مهر عبله .🐪🐫🐪🐫.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حياة الشقى
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسن من حضرمي يتمشى مع عروسته ف السياره قالت :ممكن نشرب شي وقفها عند براده مسجد😹 تبا لك😂😂😂💔

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