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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ 24 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 63.32 نقطة ليقفل عند مستوى 7224.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 303 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، زجاج، الجزيرة ريت، أبو معطي، والوطنية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت المدينة، أسمنت الجنوب، أسمنت ينبع، الواحة، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.01% و 4.50%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، زين السعودية، سيرا، وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، بحر العرب، الإنماء، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 259.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8017.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 ألف سهم تقاسمتها 832 صفقة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحـم عنــتر مات ماعنده إلا بعارين مهر عبله .🐪🐫🐪🐫.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حياة الشقى
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسن من حضرمي يتمشى مع عروسته ف السياره قالت :ممكن نشرب شي وقفها عند براده مسجد😹 تبا لك😂😂😂💔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا أستاذ في هذي الطرق😉 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية👍

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