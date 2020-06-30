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«الصحة»: تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

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«الصحة»: تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (4387) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد19) توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل (50) حالات وفيات، وتسجيل (3648) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (130,766) حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أن معظم فيروسات كورونا مرتبطة بالخفاش، فيما لا يزال يصنف الفيروس على أنه جائحة؛ بينما هناك 7 أنواع لفايروسات كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان.

وقال الدكتور العبدالعالي، أن الهواء ليس ناقلا لكورونا، ولكن تطاير الرذاذ بين الأشخاص في مسافة قريبة ينقل العدوى؛ فيما يعتمد التعافي على عدة عوامل منها: (حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج)، لافتًا إلى أن فصائل الدم لاعلاقة لها بالإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحـم عنــتر مات ماعنده إلا بعارين مهر عبله .🐪🐫🐪🐫.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حياة الشقى
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسن من حضرمي يتمشى مع عروسته ف السياره قالت :ممكن نشرب شي وقفها عند براده مسجد😹 تبا لك😂😂😂💔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا أستاذ في هذي الطرق😉 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية👍

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