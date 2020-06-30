أبل تخطط لحذف ميزات مهمة في آيفون 12

وكالات (صدى):
كشفت شركة أبل لصناعة الهواتف الذكية، أنها تخطط في حذف ميزات مهمة في هاتفها الجديد آيفون 12.
وقال الخبير التكنولوجي مينغ شي كو، إن آيفون 12 سيكون بدون سماعات أو شاحن، لافتًا إلى أن يكون السبب وراء قرار عدم تضمين سماعات الرأس السلكية في الهاتف المقبل، هو بيع سماعات AirPods اللاسلكية.
وأوضح مينغ كو، أن تخطيط أبل بعدم وجود شاحن للهاتف الجديد يرجع إلى رغبتها في توفير التكاليف، وذلك بحسب ما أكدت الشركة نفسها في وقت سابق، وستطلق بدلاً من ذلك محول طاقة بقوة 20 وات كملحق اختياري للجهاز.
ويعود السبب في التخلي عن هذين الميزتين في هاتف آيفون 12، إلى تكاليف إنتاجه التي ستكون مرتفعة نوعا ما بسبب دعمه تقنية الجيل الخامس من شبكات الإنترنت.