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‏الرئيس اليمني: نثمن جهود المملكة المبذولة على تنفيذ بنود اتفاق الرياض

Time منذ 32 دقيقة
Views 1353
‏الرئيس اليمني: نثمن جهود المملكة المبذولة على تنفيذ بنود اتفاق الرياض

فهمي محمد (صدى):
أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، أنه يثمن جهود المملكة المبذولة على تنفيذ بنود اتفاق الرياض؛ لافتًا إلى أنه يتمسك بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين.

وفي السياق نفسه، أوضح عبد ربه منصور هادي: " حريصون على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث " .

وكان الرئيس اليمني، قد دعا إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، دون تجزئة، باعتباره "المخرج الآمن" للأزمة الحالية، قائلًا: " قبولنا لاتفاق الرياض ينبثق من قناعتنا بأنه يمثل المخرج الآمن لإنهاء أسباب ومظاهر التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات المحررة من مليشيات الحوثي " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي اللهو البرئ . يا ابو ليلى الله يخليها لك . . حِنا مثلك وما رجعت لنا الردود إلا من كم يوم .
. راعــي الـددســـن .
الولــد جـــيد وشـــجاع .👍.
اللهو البرئ
حياكم وحيا علمكم جميعا ه..وكما قيل زاد الطارش علمه ..والله احيان يظهر عندي مشاكل ف الردود ف الصحيفة لها كذا اسبوع مدري عندي بس ولا انتوا مثلي..
. راعــي الـددســـن .
ماقــصَرَت راشيل شالت المصابه شــيل .👍.
ابو محمد 😎
هذا المزح الاقشر اللب ربقولون عليه ..

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