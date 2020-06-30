"راموس" في حيرة بسبب قرار ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء قرار إدارة ريال مدريد بشأن التجديد لقائد الفريق الملكي سيرخيو راموس .
ووضعت إدارة الريال خيارين امام "راموس " وهما :إما التجديد له لمدة موسمين بنفس الراتب الحالي "13 مليون يورو سنوياً ، او التجديد له لموسم واحد مع رفع راتبه إلى 18 مليون يورو .
جاء ذلك بعد إصرار اللاعب على التجديد لمدة موسمين وتمسك إدارة النادي فينفس الوقت بعدم التجديد لموسمين لمن تخطى 30 عام وفقاً للقواعد المعمول بها .
وخاض راموس مشوار طويل مع ريال مدريد بدء منذ 2005 بعد قدومه من اشبيليه ، وخطف الأنظار بآدائه المبهر .