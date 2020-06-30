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"راموس" في حيرة بسبب قرار ريال مدريد

Time منذ 28 دقيقة
Views 1444
"راموس" في حيرة بسبب قرار ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء قرار إدارة ريال مدريد بشأن التجديد لقائد الفريق الملكي سيرخيو راموس .

ووضعت إدارة الريال خيارين امام "راموس " وهما :إما التجديد له لمدة موسمين بنفس الراتب الحالي "13 مليون يورو سنوياً ، او التجديد له لموسم واحد مع رفع راتبه إلى 18 مليون يورو .

جاء ذلك بعد إصرار اللاعب على التجديد لمدة موسمين وتمسك إدارة النادي فينفس الوقت بعدم التجديد لموسمين لمن تخطى 30 عام وفقاً للقواعد المعمول بها .

وخاض راموس مشوار طويل مع ريال مدريد بدء منذ 2005 بعد قدومه من اشبيليه ، وخطف الأنظار بآدائه المبهر .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي اللهو البرئ . يا ابو ليلى الله يخليها لك . . حِنا مثلك وما رجعت لنا الردود إلا من كم يوم .
. راعــي الـددســـن .
الولــد جـــيد وشـــجاع .👍.
اللهو البرئ
حياكم وحيا علمكم جميعا ه..وكما قيل زاد الطارش علمه ..والله احيان يظهر عندي مشاكل ف الردود ف الصحيفة لها كذا اسبوع مدري عندي بس ولا انتوا مثلي..
. راعــي الـددســـن .
ماقــصَرَت راشيل شالت المصابه شــيل .👍.
ابو محمد 😎
هذا المزح الاقشر اللب ربقولون عليه ..

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