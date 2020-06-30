غضب بين جماهير برشلونة بسبب تغريدة قديمة لمساعد سيتين عن كرستيانو

وكالات (صدى):
برزت تغريدة قديمة عبر"تويتر" وسط التوترات الحالية بفريق برشلونة ، سلطت الضوء على المدرب الثاني الحالي للنادي في عام 2015جاء فيها بانه ”لم يكن هناك أي هداف مثل كريستيانو“.
وعلى الرغم من أنه في هذا التوقيت، قاد ميسي برشلونة إلى ثلاثية تاريخية وكأس العالم للأندية وكان ينافس كريستيانو رونالدو، الذي كان بين صفوف ريال مدريد حينها، على لقب الأفضل في العالم.
وانتشرت هذه التغريدة كالنار في الهشيم بين جماهير النادي الكتالوني وفي المقابل لاقت ترحيبا كبيرا بين جماهير ريال مدريد ، لتأتي هذة التغريدة، في وقت يمر خلاله فريق برشلونة بموقف صعب بعد خسارة صدارة الليغا لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد وتفاقم الأزمة بين كيكي سيتين المدير الفني واللاعبين.