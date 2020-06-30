نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية

Time منذ 31 دقيقة
Views 1351
"الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية

الرياض (صدى):
دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عموم المهتمين لإبداء الرأي بشأن "مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية" وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل تاريخ 2/ 12/ 1441 هـ الموافق 23 /07/ 2020 م، وذلك بإرسالها عبر بريد الهيئة الرسمي هنا مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.

ويهدف هذا المشروع لتوفير الحماية الكاملة للمؤشرات الجغرافية، ومنع استغلال الأشخاص-غير المصرح لهم- لشهرة المنتجات المحلية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها وتعتبر المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق من خلال الاستفادة من الحماية التي توفرها الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وأشارت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على مشروع نظام المؤشرات الجغرافية بلغته العربية من خلال زيارة الموقع الرسمي SAIP.GOV.SA.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي اللهو البرئ . يا ابو ليلى الله يخليها لك . . حِنا مثلك وما رجعت لنا الردود إلا من كم يوم .
. راعــي الـددســـن .
الولــد جـــيد وشـــجاع .👍.
اللهو البرئ
حياكم وحيا علمكم جميعا ه..وكما قيل زاد الطارش علمه ..والله احيان يظهر عندي مشاكل ف الردود ف الصحيفة لها كذا اسبوع مدري عندي بس ولا انتوا مثلي..
. راعــي الـددســـن .
ماقــصَرَت راشيل شالت المصابه شــيل .👍.
ابو محمد 😎
هذا المزح الاقشر اللب ربقولون عليه ..

أخر الأخبار

غضب بين جماهير برشلونة بسبب تغريدة قديمة لمساعد سيتين عن كرستيانو
غضب بين جماهير برشلونة بسبب تغريدة قديمة لمساعد سيتين عن كرستيانو
Time منذ 7 ثواني Views 999
شاهد.. سيارة بيك آب الجديدة بتقنيات مميزة
شاهد.. سيارة بيك آب الجديدة بتقنيات مميزة
Time منذ دقيقتين Views 1058
لحظات مرعبة بعد انهيار ارضي
لحظات مرعبة بعد انهيار ارضي
Time منذ 21 دقيقة Views 311
لحظة اصطدام باخرة سياحية عملاقة بقارب
لحظة اصطدام باخرة سياحية عملاقة بقارب
Time منذ 22 دقيقة Views 275
سقوط طفل بسبب طائرة ورقية
سقوط طفل بسبب طائرة ورقية
Time منذ 25 دقيقة Views 272
إنقاذ ركاب محتجزين داخل حافلة محترقة
إنقاذ ركاب محتجزين داخل حافلة محترقة
Time منذ 27 دقيقة Views 287
"راموس" في حيرة بسبب قرار ريال مدريد
"راموس" في حيرة بسبب قرار ريال مدريد
Time منذ 28 دقيقة Views 1439
"الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية
"الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية
Time منذ 31 دقيقة Views 1351
‏الرئيس اليمني: نثمن جهود المملكة المبذولة على تنفيذ بنود اتفاق الرياض
‏الرئيس اليمني: نثمن جهود المملكة المبذولة على تنفيذ بنود اتفاق الرياض
Time منذ 31 دقيقة Views 1350
شاهد.. مصارع ضخم يتعرض للاغتصاب من فتاة
شاهد.. مصارع ضخم يتعرض للاغتصاب من فتاة
Time منذ 36 دقيقة Views 2130