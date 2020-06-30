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تسليط الضوء على أفضل التطبيقات بالمملكة من HUAWEI AppGallery

Time منذ 53 دقيقة
Views 1420
تسليط الضوء على أفضل التطبيقات بالمملكة من HUAWEI AppGallery

علي القحطاني (صدى):
سلطت هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة، الضوء على أبرز التطبيقات الذكية المتاحة في المملكة من خلال HUAWEI AppGallery.

وقال آدم شياو، المدير التنفيذي لـHUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بأن التطبيقات المختارة هذا الأسبوع Visit Saudi وهو التطبيق الرسمي للسياحة في المملكة

وتابع شياو التطبيقات المختارة وهي الكهرباء AlKahraba وهو خاص بالشركة السعودية للكهرباء، مردفا بأن "هواوي " ستتوسع في AppGallery ليشمل بعضًا من أفضل المحتوى المتوفر للمستخدمين بالمملكة، بالإضافة إلى تطبيقات تخدم الاحتياجات اليومية للمستخدمين، وتجارب رقمية جديدة مذهلة في إمكانها إلهام وإسعاد مستخدمي المتجر الرسمي المحليين.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي اللهو البرئ . يا ابو ليلى الله يخليها لك . . حِنا مثلك وما رجعت لنا الردود إلا من كم يوم .
. راعــي الـددســـن .
الولــد جـــيد وشـــجاع .👍.
اللهو البرئ
حياكم وحيا علمكم جميعا ه..وكما قيل زاد الطارش علمه ..والله احيان يظهر عندي مشاكل ف الردود ف الصحيفة لها كذا اسبوع مدري عندي بس ولا انتوا مثلي..
. راعــي الـددســـن .
ماقــصَرَت راشيل شالت المصابه شــيل .👍.
ابو محمد 😎
هذا المزح الاقشر اللب ربقولون عليه ..

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