تسليط الضوء على أفضل التطبيقات بالمملكة من HUAWEI AppGallery

علي القحطاني (صدى):
سلطت هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة، الضوء على أبرز التطبيقات الذكية المتاحة في المملكة من خلال HUAWEI AppGallery.
وقال آدم شياو، المدير التنفيذي لـHUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بأن التطبيقات المختارة هذا الأسبوع Visit Saudi وهو التطبيق الرسمي للسياحة في المملكة
وتابع شياو التطبيقات المختارة وهي الكهرباء AlKahraba وهو خاص بالشركة السعودية للكهرباء، مردفا بأن "هواوي " ستتوسع في AppGallery ليشمل بعضًا من أفضل المحتوى المتوفر للمستخدمين بالمملكة، بالإضافة إلى تطبيقات تخدم الاحتياجات اليومية للمستخدمين، وتجارب رقمية جديدة مذهلة في إمكانها إلهام وإسعاد مستخدمي المتجر الرسمي المحليين.