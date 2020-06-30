فهد الشليمي: الإخوان أساسهم الكذب والدويلة دليل على ذلك (فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
علق فهد الشليمي، باحث سياسي كويتي، على التسجيلات المسربة لاجتماعات خيمة رئيس ليبيا الراحل معمر القذافي.
وقال الشليمي إن جهاز أمن الدولة الكويتي استدعى النائب السابق، مبارك الدويلة على خلفية تصريحاته حول التسريب الصوتي مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وأن الهدف من الاستدعاء التحقيق وإيضاح الحقائق وليس احتجاز الأشخاص.
وأضاف أن التسجيلات المسربة خطيرة، مستنكرًا عدم قيام الدويلة بإبلاغ السلطات بتحريضات القذافي ضد دول الخليج في حينه.
وأكد أن تبرير الدويلة بأنه كان يجاري "القذافي" لمعرفة نواياه ليس مبرر مقنع، متساءلا عن سبب عدم إبلاغه للسلطات الكويتية بما تم خلال لقاء القذافي.
وأبدى، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، استيائه من تصرفات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن الإخوان أساسهم الكذب والدويلة دليل على ذلك.