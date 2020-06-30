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فهد الشليمي: الإخوان أساسهم الكذب والدويلة دليل على ذلك (فيديو)

Time منذ 57 دقيقة
Views 1561
فهد الشليمي: الإخوان أساسهم الكذب والدويلة دليل على ذلك (فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
علق فهد الشليمي، باحث سياسي كويتي، على التسجيلات المسربة لاجتماعات خيمة رئيس ليبيا الراحل معمر القذافي.

وقال الشليمي إن جهاز أمن الدولة الكويتي استدعى النائب السابق، مبارك الدويلة على خلفية تصريحاته حول التسريب الصوتي مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وأن الهدف من الاستدعاء التحقيق وإيضاح الحقائق وليس احتجاز الأشخاص.

وأضاف أن التسجيلات المسربة خطيرة، مستنكرًا عدم قيام الدويلة بإبلاغ السلطات بتحريضات القذافي ضد دول الخليج في حينه.

وأكد أن تبرير الدويلة بأنه كان يجاري "القذافي" لمعرفة نواياه ليس مبرر مقنع، متساءلا عن سبب عدم إبلاغه للسلطات الكويتية بما تم خلال لقاء القذافي.

وأبدى، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، استيائه من تصرفات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن الإخوان أساسهم الكذب والدويلة دليل على ذلك.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي اللهو البرئ . يا ابو ليلى الله يخليها لك . . حِنا مثلك وما رجعت لنا الردود إلا من كم يوم .
. راعــي الـددســـن .
الولــد جـــيد وشـــجاع .👍.
اللهو البرئ
حياكم وحيا علمكم جميعا ه..وكما قيل زاد الطارش علمه ..والله احيان يظهر عندي مشاكل ف الردود ف الصحيفة لها كذا اسبوع مدري عندي بس ولا انتوا مثلي..
. راعــي الـددســـن .
ماقــصَرَت راشيل شالت المصابه شــيل .👍.
ابو محمد 😎
هذا المزح الاقشر اللب ربقولون عليه ..

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