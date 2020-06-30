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سعود الطبية تنفذ عمليتين قيصريتين ناجحتين لمصابتين بكورونا

Time منذ 59 دقيقة
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سعود الطبية تنفذ عمليتين قيصريتين ناجحتين لمصابتين بكورونا

الرياض (صدى):
أنقذت مدينة الملك سعود الطبية، من خلال فريق طبي متخصص في النساء والولادة سيدتين مصابتين بفيروس كورونا، بعد أن أجرت لهن عمليتين قيصريتين ناجحتين ، مع تنفيذ إجراءات إحترازية مشددة.

وقال مدير مستشفى النساء والولادة المدنية الطبية د.عفاف التويجري، أن المريضة الأولى كان لديها عدة عمليات قيصرية سابقة ومشيمة متقدمة، وقد حضرت للمستشفى وهي في حالة نزيف حاد، أما المريضة الثانية، فكان لديها حمل عالي الخطورة وتعاني من تجلطات وتستخدم أدوية مسيلة للدم.

وتابعت "التويجري" بأنه بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس تم تنويمهما في إحدى غرف العزل وإجراء الفحوص اللازمة للاطمئنان عليهما وعلى صحة الجنينين ووضعهما تحت المراقبة الطبية، مردفة بأن العمليتين كللتا بالنجاح والمواليد بصحة جيدة، وتعافتا المريضتان من الفيروس.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحـم عنــتر مات ماعنده إلا بعارين مهر عبله .🐪🐫🐪🐫.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حياة الشقى
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسن من حضرمي يتمشى مع عروسته ف السياره قالت :ممكن نشرب شي وقفها عند براده مسجد😹 تبا لك😂😂😂💔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا أستاذ في هذي الطرق😉 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية👍

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