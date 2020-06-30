بنك الإمارات دبي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف بنك الإمارات دبي عن وظائف شاغرة عبر بوابة العمل الوطنية " طاقات "للرجال والنساء وذلك للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- المسمى الوظيفي : اخصائي تموسل وفق الشريعة الإسلامية " 3 وظائف ".
2- الشروط :
-ان يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين.
- درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة .
- ألا يكون على رأس العمل "حكومي او خاص" .
- عدم التأمين عليه بالتأمينات الإجتماعية خلال الـ 6 أشهر الماضية .
-إجادة اللغة الإنجليزية .
-ألا يكون مستفيد من برنامج " تمهير " سابقاً.
وحول موعد التقديم ،أكد البنك انه متاح حتى 30 يوليو المقبل ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا