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بنك الإمارات دبي يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1456
بنك الإمارات دبي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف بنك الإمارات دبي عن وظائف شاغرة عبر بوابة العمل الوطنية " طاقات "للرجال والنساء وذلك للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية:

1- المسمى الوظيفي : اخصائي تموسل وفق الشريعة الإسلامية " 3 وظائف ".

2- الشروط :

-ان يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين.

- درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة .

- ألا يكون على رأس العمل "حكومي او خاص" .

- عدم التأمين عليه بالتأمينات الإجتماعية خلال الـ 6 أشهر الماضية .

-إجادة اللغة الإنجليزية .

-ألا يكون مستفيد من برنامج " تمهير " سابقاً.

وحول موعد التقديم ،أكد البنك انه متاح حتى 30 يوليو المقبل ، وذلك عبر الرابط التالي :  هنا

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الولــد جـــيد وشـــجاع .👍.
اللهو البرئ
حياكم وحيا علمكم جميعا ه..وكما قيل زاد الطارش علمه ..والله احيان يظهر عندي مشاكل ف الردود ف الصحيفة لها كذا اسبوع مدري عندي بس ولا انتوا مثلي..
. راعــي الـددســـن .
ماقــصَرَت راشيل شالت المصابه شــيل .👍.
ابو محمد 😎
هذا المزح الاقشر اللب ربقولون عليه ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههههه. الدبنغا كَـثَر في شرب العصـير .🍻.

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