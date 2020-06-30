طريقة تفعيل وضع التخفي في واتساب

وكالات (صدى):
يلجأ بعض الناس إلى تفعيل وضع التخفي في واتساب، وذلك من خلال: انتقل إلى إعدادات واتس اب WhatsApp، ثم توجه إلى اختيار حساب Account ثم الخصوصية Privacy، غير آخر مشاهدة Last Seen إلى لا أحد.
ومن الممكن، إيقاف ظهور علامة استلام الرسائل Read Receipts وهي التي تتيح للآخرين معرفة ما إذا قمت بقراءة رسائلهم أم لا، لكن بتعطيلها فلن يمكنك أيضًا رؤية علامة استلام الرسائل لجهات اتصالك؛ فيما هناك حيلة لإخفاء خاصية متصل online status ويكتب الآن Typing:
وتستطيع تنشيط وضع الطائرة لإخفاء للآخرين أنك متصل أو تكتب للرد عليهم، ويكون ذلك مفيدًا بشكل خاص أثناء رغبتك في أخذ وقت لنفسك قبل الرد سواء في المشادات الكلامية أو المواقف الي تتطلب تفكيرًا قبل الرد دون أن يعلم الطرف الآخر أنك تبحث في الأمر موضوع المناقشة، وبمجرد إعادة الاتصال سيتم إرسال الرسالة لهم.
وتوجد حيلة أخرى لكنها لأجهزة الأيفون فقط، وذلك من خلال: تحديث نظام التشغيل إلى IOS 13، عند وصول رسالة من جهة اتصال إلى هاتفك لا تفتح تطبيق WhatsApp، عند ظهور إشعار على شاشة القفل، اضغط لأسفل لفترة أطول قليلاً من المعتاد على الرسالة.
وسيظهر النص الكامل، وعلى عكس الأندرويد، يمكنك التمرير لأعلى ولأسفل الرسالة بالكامل، حتى إذا كانت طويلة جدًا؛ بينما يمكن قراءة هذا الإشعار لن يؤدي إلى ظهور علامات زرقاء للطرف الآخر.