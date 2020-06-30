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بالصور ..عروس تحاول إنقاذ ضحية حادث سيارة بفستان الزفاف

Time منذ 40 دقيقة
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بالصور ..عروس تحاول إنقاذ ضحية حادث سيارة بفستان الزفاف

واشنطن (صدى):
لم تتواني فتاة أمريكية عن مساعدة ضحية حادث سيارة على الرغم من إرتدائها فستان الزفاف .

وقالت التقارير بأن العروس راشيل تايلور البالغة من العمر 22 عاما كانت في الطريق لمنزلها في ولاية مينيسوتا الأمريكية بصحبة زوجها بعد انتهاء حفل زفافهما، وتصادف حادث تصادم لثلاث سيارات على الطريق السريع في جنوب سانت ، فما كان من العروس إلا أن هرعت وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض لمساعدة سيدة من ضحايا هذا الحادث.

وظهرت راشيل في الصور وهي تجلس على الأرض بالفستان وتحتضن سيدة من الخلف من ضحايا الحادث وتُدعى تمارا بيترسون وتحاول مساعدتها وتهدئتها، بعد أن

تم سحبها من بين سيارتين .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الولــد جـــيد وشـــجاع .👍.
اللهو البرئ
حياكم وحيا علمكم جميعا ه..وكما قيل زاد الطارش علمه ..والله احيان يظهر عندي مشاكل ف الردود ف الصحيفة لها كذا اسبوع مدري عندي بس ولا انتوا مثلي..
. راعــي الـددســـن .
ماقــصَرَت راشيل شالت المصابه شــيل .👍.
ابو محمد 😎
هذا المزح الاقشر اللب ربقولون عليه ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههههه. الدبنغا كَـثَر في شرب العصـير .🍻.

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