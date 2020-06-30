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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 68 قاضيًا بوزارة العدل

Time منذ 9 دقائق
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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 68 قاضيًا بوزارة العدل

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بترقية وتعيين 68 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

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أحدث التعليقات

اللهو البريء
اهلين مسيت بالخير راع الموتر انت وكل الزملاء معنا بالردود.. .وابرك الحزات .نقرا ردودك..ربي يسعدكم جميع ..انتوا عارفين الصيف جاثم علانا والأزمة هذي مغير ..نطقطق وانتسلا..ونفرح ان فيه من هو معنا ..ندردش معه ونقرا له وهو انتم ..
. راعــي الـددســـن .
طــيب مشكورين كسبـتوا الـوِد والمحبه .
ابو محمد 😎
عصابات مجرمون ، لا امان عندهم ، يفعلون من الإجرام مابه يُؤمرون ... .. ماينفعكم القردوخان ياصعاليك الزمااان ..
لا يهمونك انا مجنونك
كان غيركم اشطر من زمان انت وياها مدري إنتي وياها
انت
طيب حساب الوطن نقص وش العلم نجلس بدون كهرباء

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