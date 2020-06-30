محمد صلاح يثير التساؤلات بفيديوهات لـ "يوسف الشريف"

وكالات (صدى):
شارك المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، متابعيه على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بمقاطع فيديو للفنان يوسف الشريف.
ووضع صلاح على خاصية "الستوري" الخاصة به مشاهد من فيلم "العالمي" الذى قام الفنان يوسف الشريف ببطولته عام 2009.
وأثار وضع هذه المقاطع تساؤلات لدى بعض متابعيه بشأن سبب وضعها، فيما خمن البعض أن النجم المصري يدعم الفنان ضد الهجوم الذى طاله خلال الأيام الماضية بعد تصريحاته التى أكد فيها رفضه لتجسيد المشاهد الساخنة في الأفلام والمسلسلات.
الجدير بالذكر أن محمد صلاح تربطه علاقة جيدة مع الفنان يوسف الشريف، كما دعم الأخير اللاعب المصري في كافة الأزمات التى تعرض لها على مدار السنوات الماضية.