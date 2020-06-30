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محمد صلاح يثير التساؤلات بفيديوهات لـ "يوسف الشريف"

Time منذ ساعة
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محمد صلاح يثير التساؤلات بفيديوهات لـ "يوسف الشريف"

وكالات (صدى):
شارك المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، متابعيه على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بمقاطع فيديو للفنان يوسف الشريف.

ووضع صلاح على خاصية "الستوري" الخاصة به مشاهد من فيلم "العالمي" الذى قام الفنان يوسف الشريف ببطولته عام 2009.

وأثار وضع هذه المقاطع تساؤلات لدى بعض متابعيه بشأن سبب وضعها، فيما خمن البعض أن النجم المصري يدعم الفنان ضد الهجوم الذى طاله خلال الأيام الماضية بعد تصريحاته التى أكد فيها رفضه لتجسيد المشاهد الساخنة في الأفلام والمسلسلات.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح تربطه علاقة جيدة مع الفنان يوسف الشريف، كما دعم الأخير اللاعب المصري في كافة الأزمات التى تعرض لها على مدار السنوات الماضية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الولــد جـــيد وشـــجاع .👍.
اللهو البرئ
حياكم وحيا علمكم جميعا ه..وكما قيل زاد الطارش علمه ..والله احيان يظهر عندي مشاكل ف الردود ف الصحيفة لها كذا اسبوع مدري عندي بس ولا انتوا مثلي..
. راعــي الـددســـن .
ماقــصَرَت راشيل شالت المصابه شــيل .👍.
ابو محمد 😎
هذا المزح الاقشر اللب ربقولون عليه ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههههه. الدبنغا كَـثَر في شرب العصـير .🍻.

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