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الصحة العالمية تبحث عن أصل كورونا في الصين الأسبوع المقبل

Time منذ ساعة
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الصحة العالمية تبحث عن أصل كورونا في الصين الأسبوع المقبل

جنيف (صدى):
قررت منظمة الصحة العالمية، إرسال فريق إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة: "يمكن أن نكافح الفيروس على نحو أفضل عندما نعرف كل شيء عنه، ومن ذلك كيف بدأ”، مضيفا "سنرسل فريقا، الأسبوع المقبل، إلى الصين للإعداد لذلك، وسعت واشنطن لهذة الخطوة منذ 6 أشهر".

وأوضح غيبريسوس أن تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا هو الخطوة الأهم في مكافحة جائحة كورونا، وإن الدول التي تفشل في ذلك لا عذر لها، مضيفا بانه على الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الولــد جـــيد وشـــجاع .👍.
اللهو البرئ
حياكم وحيا علمكم جميعا ه..وكما قيل زاد الطارش علمه ..والله احيان يظهر عندي مشاكل ف الردود ف الصحيفة لها كذا اسبوع مدري عندي بس ولا انتوا مثلي..
. راعــي الـددســـن .
ماقــصَرَت راشيل شالت المصابه شــيل .👍.
ابو محمد 😎
هذا المزح الاقشر اللب ربقولون عليه ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههههه. الدبنغا كَـثَر في شرب العصـير .🍻.

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