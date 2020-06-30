الصحة العالمية تبحث عن أصل كورونا في الصين الأسبوع المقبل

جنيف (صدى):
قررت منظمة الصحة العالمية، إرسال فريق إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة: "يمكن أن نكافح الفيروس على نحو أفضل عندما نعرف كل شيء عنه، ومن ذلك كيف بدأ”، مضيفا "سنرسل فريقا، الأسبوع المقبل، إلى الصين للإعداد لذلك، وسعت واشنطن لهذة الخطوة منذ 6 أشهر".
وأوضح غيبريسوس أن تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا هو الخطوة الأهم في مكافحة جائحة كورونا، وإن الدول التي تفشل في ذلك لا عذر لها، مضيفا بانه على الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة.