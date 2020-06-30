شاهد.. مصارع ضخم يتعرض للاغتصاب من فتاة

وكالات (صدى):
سرد المصارع الأمريكي في منظمة المصارعة الاستعراضية WWE كيث لي البالغ من الوزن 145 كليوجرامًا، اليوم الثلاثاء، أنه تعرض للاغتصاب من فتاة شابة التقاها في إحدى حانات الكاريوكي في ولاية تكساس.
وأوضح كيث لي، أنه رفض اهتمام السيدة به أثناء وجوده في بار كاريوكي في مدينة دالاس، قبل أن يعرض عليها شراء مشروب لها كعرض سلام، وبدلا من ذلك اختارت المرأة شراء مشروب له، مضيفًا: "لسوء الحظ ... هنا أصبحت الأمور غامضة للغاية بالنسبة لي".
واستطرد: " أتذكر فقط كيف استيقظت عاريا في غرفة في فندق، لا أعرف حتى ما إذا كانت غرفتي الخاصة، كنت مرتبكا وفي حالة ذعر، لقد كنت محظوظا لأن محفظتي وهاتفي كانا معي، لذلك توقفت عن الشرب بعد هذه الحادثة "؛ لافتًا إلى أن سبب نشره للحادثة هو كي يوجه رسالة لجميع ضحايا سوء السلوك الجنسي، أنهم "ليسوا وحدهم وأن أي أحد يمكن أن يصبح ضحية " .