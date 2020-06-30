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6 مكالمات مسربة للرئيس الامريكي ترامب تضعه في مأزق

Time منذ 30 دقيقة
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6 مكالمات مسربة للرئيس الامريكي ترامب تضعه في مأزق

واشنطن (صدى):
لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه المصائب قبل موعد الإنتخابات الرئاسية، وكان آخرها تسريب مكالمات سرية أهان فيها ترامب قادة العالم ، لا سيما القيادات النسائية ، ومن بين المكالمات المسربة ، بان ترامب يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرجلين يستجمان معًا.

وقال كارل بيرنستين، الذي كان له دور فعال في كشف فضيحة ووترجيت وإجبار رئيس الولايات المتحدة أنذاك ريتشارد ينكسون على تقديم استقالته بان المكالمات المسربة جاء فيها وصف ترامب رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأنها ضعيفة، كما وصف القائدة الألمانية أنجيلا ميركل، أقوى امرأة في العالم، بأنها غبية وفي جيب الروس، وفي الثالثة أوضحت رغبته في الإستمتاع بوقته من خلال إدارة مسابقة ملكة جمال الكون في موسكو بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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وتابعت التسريبات المكالمة الرابعة العدائية مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تلاها التنمر على الرئيس الفرنسي، والمكالمة النهائية المسربة هي إهانة دونالد ترامب لبوش وأوباما، حيث أظهرت المكالمات التي يجريها ترامب مع بوتين وأردوغان الحديث بشكل سئ عن الرؤساء السابقين أوباما وبوش الابن.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب مشكورين كسبـتوا الـوِد والمحبه .
ابو محمد 😎
عصابات مجرمون ، لا امان عندهم ، يفعلون من الإجرام مابه يُؤمرون ... .. ماينفعكم القردوخان ياصعاليك الزمااان ..
لا يهمونك انا مجنونك
كان غيركم اشطر من زمان انت وياها مدري إنتي وياها
انت
طيب حساب الوطن نقص وش العلم نجلس بدون كهرباء
ابو محمد 😎
اوكي قوود فري قوود ..

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