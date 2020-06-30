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بالفيديو.. مزايا أدبية ومادية للمعلمين والمعلمات في اللائحة الجديدة

Time منذ 34 دقيقة
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بالفيديو.. مزايا أدبية ومادية للمعلمين والمعلمات في اللائحة الجديدة

الرياض (صدى):
كشفت متحدث التعليم "ابتسام الشهري " مزايا لائحة التعليم الجديدة والتي تم اعتمادها مؤخراً في تطوير التعليم وتحسين اوضاع المعلمين والمعلمات .

وأكدت "الشهري " أن هذه اللائحة جاءت بجهود مشتركة من عدة جهات وهي وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ووزارة المالية وهيئة تقويم التعليم ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

واشارت ان وزارة التعليم قامت بجداول لتسكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية على الرتب والمستويات الجديدة ،وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية مع الإلتزام بدليل تصنيف الوظائف .

واكدت انها اشتملت على مزايا مهنية ومادية تمكن للوصول لمشروع تطوير التعليم ، ومنها عدم المساس بأساس الراتب مع زيادة بعض المعلمين في اللائحة الجديدة ، وتمكن المعلم من الترقية دون الحاجة لإنتظار رقم وظيفي ،والإهتمام بالجدارة والكفاءة والتنافسية والتطوير المهني .

كما تشمل العديد من الحوافز والمزايا المادية لقيادات المدارس والمشرفين ، وكلما تتحسن اوضاع المعلم كلما ينعكس ذلك على المستوى التحصيلي للطلاب .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب مشكورين كسبـتوا الـوِد والمحبه .
ابو محمد 😎
عصابات مجرمون ، لا امان عندهم ، يفعلون من الإجرام مابه يُؤمرون ... .. ماينفعكم القردوخان ياصعاليك الزمااان ..
لا يهمونك انا مجنونك
كان غيركم اشطر من زمان انت وياها مدري إنتي وياها
انت
طيب حساب الوطن نقص وش العلم نجلس بدون كهرباء
ابو محمد 😎
اوكي قوود فري قوود ..

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