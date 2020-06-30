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‏تعريف الفرد المستقل في حساب المواطن وشروط إثبات الاستقلالية

Time منذ 37 دقيقة
Views 1485
‏تعريف الفرد المستقل في حساب المواطن وشروط إثبات الاستقلالية

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن تعريف الفرد المستقل في البرنامج وشروط إثبات الاستقلالية.

وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن المقصود بالفرد المستقل كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر يقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

وأشار إلى أن يكون غير متزوج سواء ذكر أو أنثى، أعزب، أرمل، مطلق، ليس لديه تابعين أو معالين؛ كما يكون مستقل في السكن وما يثبت ذلك (عقد إيجار موحد باسم المستفيد، صك ملكية سكن باسم المستفيد، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية باسم مستفيد).

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب مشكورين كسبـتوا الـوِد والمحبه .
ابو محمد 😎
عصابات مجرمون ، لا امان عندهم ، يفعلون من الإجرام مابه يُؤمرون ... .. ماينفعكم القردوخان ياصعاليك الزمااان ..
لا يهمونك انا مجنونك
كان غيركم اشطر من زمان انت وياها مدري إنتي وياها
انت
طيب حساب الوطن نقص وش العلم نجلس بدون كهرباء
ابو محمد 😎
اوكي قوود فري قوود ..

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