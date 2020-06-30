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صفقة تبادلي منتظرة بين الهلال والشباب

Time منذ ساعة
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صفقة تبادلي منتظرة بين الهلال والشباب

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي الهلال ترغب في إعارة كل من نواف العابد وعبدالله الحافظ؛ حيث ينوي الأخير العودة لنادي الاتفاق.

ويريد الهلال استغلال لاعبه نواف العابد من خلال صفقة تبادلية مع الشباب، بحيث ينضم عبدالله الحمدان إلى الهلال وينتقل العابد إلى الشباب مع دفع مبلغ مالي آخر لليوث.

ومن الجدير بالذكر، أن الشباب يواجه صعوبات في تجديد عقد لاعبه الدولي عبدالله الحمدان، فيما فشل العابد في فرض نفسه على التشكيل الأساسي للهلال في ظل تألق جيوفينكو وإدواردو، بخلاف إصابات اللاعب التي أثرت على مسيرته في السنوات الأخيرة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب مشكورين كسبـتوا الـوِد والمحبه .
ابو محمد 😎
عصابات مجرمون ، لا امان عندهم ، يفعلون من الإجرام مابه يُؤمرون ... .. ماينفعكم القردوخان ياصعاليك الزمااان ..
لا يهمونك انا مجنونك
كان غيركم اشطر من زمان انت وياها مدري إنتي وياها
انت
طيب حساب الوطن نقص وش العلم نجلس بدون كهرباء
ابو محمد 😎
اوكي قوود فري قوود ..

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