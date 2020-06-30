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برشلونة يخوض مواجهة صعبة أمام أتلتيكو مدريد

Time منذ 53 دقيقة
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برشلونة يخوض مواجهة صعبة أمام أتلتيكو مدريد

وكالات (صدى):
يواجه فريق برشلونة، نادي أمام أتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الـ33 من عمر الدوري الإسباني، وذلك في ظل سباق التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم مع ريال مدريد.

ويأتي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 32 مباراة، وحقق 21 انتصارا وتلقى 5 هزائم وتعادل 6 مرات وسجل برشلونة 72 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالليجا واستقبل 33 هدفا؛ بينما يحتل أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييغو سيميوني المركز الثالث برصيد 58 نقطة وحقق 15 فوزا وتلقى 4 هزائم وتعادل 13 مرة وسجل أتلتيكو مدريد 41 هدفا واستقبل 23 هدفا.

ويعتبر ليونيل ميسي نجم برشلونة هداف الليغا برصيد 21 هدفا بينما يبقى ألفارو موراتا هداف أتلتيكو مدريد برصيد 9 أهداف؛ فيما فاز أتلتيكو مدريد على برشلونة في آخر لقاء بينهما بنتيجة 3-2 في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ولكن برشلونة لم يخسر أمام أتلتيكو مدريد بالدوري منذ يوم الـ14 من فبراير 2010 حين فاز الروخي بلانكوس بنتيجة 2-1.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب مشكورين كسبـتوا الـوِد والمحبه .
ابو محمد 😎
عصابات مجرمون ، لا امان عندهم ، يفعلون من الإجرام مابه يُؤمرون ... .. ماينفعكم القردوخان ياصعاليك الزمااان ..
لا يهمونك انا مجنونك
كان غيركم اشطر من زمان انت وياها مدري إنتي وياها
انت
طيب حساب الوطن نقص وش العلم نجلس بدون كهرباء
ابو محمد 😎
اوكي قوود فري قوود ..

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