شاهد.. حريق هائل يلتهم 3 آلاف سيارة بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
اندلع حريق ضخم في مستودع مكشوف للأخشاب بموقع تابع لمؤسسة الموانئ الكويتية في منطقة غرب ميناء عبدالله، اليوم الثلاثاء.
وكشفت الإدارة العامة للإطفاء، أن الحادث تعاملت معه 8 فرق للإطفاء بمشاركة إطفاء الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني والطوارئ الطبية وشركة البترول الوطنية ومؤسسة الموانئ الكويتية.
ومن جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، أنه لا توجد أي إصابات بشرية، لافتًا إلى أن الأضرار كانت مادية وشملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وعدة أصباغ.