الإعدام لصحفي إيراني كشف وقائع فساد لمتورطين "كبار"

طهران (صدى):
أعلن القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء الحكم على الصحفي الإيراني " روح الله زم " بالإعدام وذلك بعد اعتقاله على خلفية كشفه عن وقائع فساد لمسؤولين كبار .
ومن المقرر تحديد المحكمة العليا الحكم النهائي بالتأييد او الإستئناف في ظل غضب عارم بالرأي العام للتنكيل بالصحفيين والمعارضين حال كشفهم بعض فضائح النظام ، خاصةً بعدما أثارت تحقيقات "روح الله " الصحفية ضجة كبيرة وتساؤلات حول اسماء المتورطين .
وتعرض "روح الله " لللإعتقال على يد الحرس الثوري في اكتوبر الماضي في عملية استخباراتية معقده وفق ما قاله الحرس الثوري حينها .