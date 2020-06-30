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إلزام زبائن صالونات الحلاقة بتسجيل الاسم ورقم الجوال

Time منذ ساعة
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إلزام زبائن صالونات الحلاقة بتسجيل الاسم ورقم الجوال

الرياض (صدى):
ألزمت البلديات صالونات الحلاقة بتسجيل اسماء الزبائن وارقام جوالتهم ، وذلك لمتابعة الحالة الصحية لهم بعد فترة من الحصول على الخدمة بالصالون .

وعلقت بعض صالونات الحلاقة لافتات على واجهات المجال كتبت عليها "بناءً على توجيهات الجهات المختصة .. يجب أخذ بيانات العميل " الأسم ورقم الجوال " .

وكانت البلديات ووزارة الصحة قد فرضت شروط صحية أخرى على صالونات الحلاقة منها عدم دخول اكثر من زبون بالمحل وعدم دخول الأطفال دون سن السابعة والإلتزام بإرتداء الكمامات والتخلص من الأدوات المستخدمة فور استخدامها وتعقيم المحل ، لضمان عدم العدوى .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب مشكورين كسبـتوا الـوِد والمحبه .
ابو محمد 😎
عصابات مجرمون ، لا امان عندهم ، يفعلون من الإجرام مابه يُؤمرون ... .. ماينفعكم القردوخان ياصعاليك الزمااان ..
لا يهمونك انا مجنونك
كان غيركم اشطر من زمان انت وياها مدري إنتي وياها
انت
طيب حساب الوطن نقص وش العلم نجلس بدون كهرباء
ابو محمد 😎
اوكي قوود فري قوود ..

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