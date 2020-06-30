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بالفيديو.. تسريب جديد يكشف تآمر القذافي مع اولاد عبد الله الأحمر في اليمن ضد المملكه

Time منذ 13 دقيقة
Views 1446
بالفيديو.. تسريب جديد يكشف تآمر القذافي مع اولاد عبد الله الأحمر في اليمن ضد المملكه

وكالات (صدى):
كشف تسريب جديد للرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي تآمره مع اولاد عبد الله الأحمر الإخوان في اليمن لهدم المملكة ، وهو ما يؤكد ما قاله أهل الجنوب حول تخطيط الإخوان بالكويت واليمن لإشعال المظاهرات في الرياض .

وخلال الفيديو تحدث "القذافي " على تشجيع التمرد والمظاهرات في الرياض مدعياً ضعف النظام في المملكة .

وقال : الآن العالم مفتوح إذا تم قتل شخص واحد ستقوم الدنيا كمنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها ، كما أكد ان اولاد عبد الله الأحمر والدهم كان يخضع للعلا في السعودية بينما كانوا يخططون لهدم المملكة .

وكشف اكثر من تسريب مؤخراً تعاون القذافي مع قيادات إخوانية لهدم النظام في المملكة وسرقة خيراتها .

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كان زمان
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