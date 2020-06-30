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«الشورى» يطالب وزارة الطاقة بتطوير الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية

Time منذ 17 دقيقة
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«الشورى» يطالب وزارة الطاقة بتطوير الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأكد المجلس - في قرار أصدره اليوم - بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 1439 /1440هـ، على تقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود ، كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين.

وناشد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية في قطاعها، وزيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص، إلى الحد من المستهدف سنوياً، لرفع كفاءة توليد الكهرباء، فضلًا عن تأسيس آلية واضحة لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أية انحرافات في مسارها.

‏‎وقال المجلس أنه على الوزارة العمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال ، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين لعربية السعودية (معادن)، كما طالبها بالعمل على تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحناية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب.

وفي السياق نفسه، طالب المجلس الوزارة ببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات ، لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية، بالإضافة إلى العمل على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة.

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أحدث التعليقات

كان زمان
والله ماعندك سالفة ... منطق ليبرالي قح .. مكرر .. هدف واضح للوصول للمرأه ... يبدو أن (( كويتب )) المقال ليبرالي جديد ...
كان زمان
الدروب القذرة نهايتها مؤلمة ..
كان زمان
المدارس الأهلية تبالغ في الرسوم .. والوزارة نايمة ...
كان زمان
من النهاية .. شركة مجرمة .. وفاشلة ...!!!!!
كان زمان
بحث عن الشهرة بأي طريقة ... عالم تافهة ..!!

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