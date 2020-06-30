مستشفى الملك فهد التخصصي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام باب التقديم على وظائف إدارية وصحية للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم فأعلى .
وأكدت إدارة المستشفى ان الوظائف المطلوبة في عدة تخصصات للعمل بمستشفى الجبيل العام ومجمع إرادة الصحة النفسية بالدمام والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية .
وأبانت الوظائف المطلوبة كالتالي : إداري بمركز القيادة والتحكم ، سكرتيرة بإدارة التخطيط الإستراتيجي ، طبيب نائب طب نفسي ، استشاري طب نفسي ، استشاري مساعد وحدة العناية المركزة للأطفال ، استشاري مساعد وحدة طوارئ ، استشاري مساعد وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة . .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .