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مستشفى الملك فهد التخصصي تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1341
مستشفى الملك فهد التخصصي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام باب التقديم على وظائف إدارية وصحية للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم فأعلى .

وأكدت إدارة المستشفى ان الوظائف المطلوبة في عدة تخصصات للعمل بمستشفى الجبيل العام ومجمع إرادة الصحة النفسية بالدمام والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية .

وأبانت الوظائف المطلوبة كالتالي : إداري بمركز القيادة والتحكم ، سكرتيرة بإدارة التخطيط الإستراتيجي ، طبيب نائب طب نفسي ، استشاري طب نفسي ، استشاري مساعد وحدة العناية المركزة للأطفال ، استشاري مساعد وحدة طوارئ ، استشاري مساعد وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة . .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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