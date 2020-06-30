وزارة العدل تقرر إستئناف مزادات التنفيذ

الرياض (صدى):
قالت تقارير بأن وزارة العدل، أصدرت تعميما لإستئناف مزادات التنفيذ مع مراعاة لائحة الحد من التجمعات، حيث وجهت وكلاء البيع بالتعهد بالالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفادت التقاريربأن تعميمًا صدر من وكيل الوزارة للتنفيذ طارق العريني، موجها إلى كافة المحاكم ودوائر التنفيذ يفيد باستئناف مزادات التنفيذ.
ويذكر أن الوزارة قد علقت كافة مزادات التنفيذ المباشرة التي تقيمها محاكم ودوائر التنفيذ من يوم (الإثنين) 21 رجب 1441هـ وحتى إشعار آخر.