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الهند تحظر عشرات التطبيقات الصينية في حرب رقمية بين البلدين

Time منذ 18 دقيقة
Views 1253
الهند تحظر عشرات التطبيقات الصينية في حرب رقمية بين البلدين

نيودلهي (صدى):
في حرب تكنولجية مكشوفة بين الجارتين الهند والصين قررت الأولى حظر 59 تطبيقا للهواتف المحمولة ،وجاء على رأسها تطبيق "تيك توك" " الشهير من شركة "بايت دانس" Bytedance، و"وي شات" من "تنسنت" Tencent.

وقالت وزارة التقنية الهندية أن هذا أمراً ينص على أن التطبيقات "تضر بسيادة الهند ونزاهتها والدفاع عن الهند وأمن الدولة والنظام العام". وبعد إصدار الأمر، سيتعين على شركتي آبل وغوغل إزالة التطبيقات من متجري غوغل بلاي، وآب ستور.

تأتي هذه الخطوة بعد اشتباك حدودي بين الجارتين المسلحتين نووياً في منطقة متنازع عليها في جبال الهيمالايا في وقت سابق من الشهر الحالي، أسفرت عن مقتل 20 جندياً هندياً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مااشي ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه .. .. الله على على الحركات الحلوه وخفة ولطافة القفزات المتتاليه .. .. بس والله يامرقتهن ، مع المرقوق وفطحتهن ، انها شفاء ودواء روحي وبدني .. .. محال ياعصر مضى ليه يعود .. دوام الحال من المحال ..
ابو محمد 😎
ضاعت براميلك يا ابو صابر بلللللللللوشي ...
ابو محمد 😎
لعد 18 عام تتململ .....!!!!! .. ايش الحيوكه هذي .. قولي كلام غير هذا ..........
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... ادبوه وعلى بلده وقلعووه ..

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