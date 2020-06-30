الهند تحظر عشرات التطبيقات الصينية في حرب رقمية بين البلدين

نيودلهي (صدى):
في حرب تكنولجية مكشوفة بين الجارتين الهند والصين قررت الأولى حظر 59 تطبيقا للهواتف المحمولة ،وجاء على رأسها تطبيق "تيك توك" " الشهير من شركة "بايت دانس" Bytedance، و"وي شات" من "تنسنت" Tencent.
وقالت وزارة التقنية الهندية أن هذا أمراً ينص على أن التطبيقات "تضر بسيادة الهند ونزاهتها والدفاع عن الهند وأمن الدولة والنظام العام". وبعد إصدار الأمر، سيتعين على شركتي آبل وغوغل إزالة التطبيقات من متجري غوغل بلاي، وآب ستور.
تأتي هذه الخطوة بعد اشتباك حدودي بين الجارتين المسلحتين نووياً في منطقة متنازع عليها في جبال الهيمالايا في وقت سابق من الشهر الحالي، أسفرت عن مقتل 20 جندياً هندياً.